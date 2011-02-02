Местные власти озвучили перспективы развития Фрунзенского района на 2011 год: 700 000 квадратных метров жилья

В различных уголках района появятся 50 объектов общественного питания и десятки магазинов, сообщает корреспонденте телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Внимание городских властей к этому району всегда было очень высоким и бдительным. Мы здесь должны привести все в порядок. Это приоритетная задача района на 2011 год.
Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:
Основой нашего развития будут являться, прежде всего, инновации, инвестиции. С учетом четкой и обозначенной позиции по выполнению планов мы успешно их выполним.