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Местные власти озвучили перспективы развития Фрунзенского района на 2011 год: 700 000 квадратных метров жилья

02 февраля 2011 18:41
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Уже в ближайшее время на старых предприятиях внедрят инновационные программы производства. В Каменной горке дадут старт проекту многофункциональной детской поликлиники. Откроются двери новой школы, параллельно начнется строительство еще трех.

В различных уголках района появятся 50 объектов общественного питания и  десятки магазинов, сообщает корреспонденте телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Внимание городских властей к этому району всегда было очень высоким и бдительным. Мы здесь должны привести все в порядок. Это приоритетная задача района на 2011 год.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:
Основой нашего развития будут являться, прежде всего, инновации, инвестиции. С учетом четкой и обозначенной позиции по выполнению планов мы успешно их выполним.

# общество # Ладутько

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