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Местные органы власти помогут нуждающимся подготовиться к зиме

15 октября 2007 14:07
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Помощь в подготовке к зиме получат 20 тысяч нуждающихся пенсионеров в Гомельской области. Местные органы власти, предприятия и организации выделяют средства на ремонт печного отопления, кровли, жилых помещений пенсионеров. Кроме того, предусмотрено приобретение картофеля, других овощей для нуждающихся и одиноко проживающих пожилых людей. Заготовки делаются бесплатно. Для иных категорий пенсионеров применяются скидки и организовывается бесплатная доставка продукции на дом.
# общество

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