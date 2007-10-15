Местные органы власти помогут нуждающимся подготовиться к зиме

Помощь в подготовке к зиме получат 20 тысяч нуждающихся пенсионеров в Гомельской области. Местные органы власти, предприятия и организации выделяют средства на ремонт печного отопления, кровли, жилых помещений пенсионеров. Кроме того, предусмотрено приобретение картофеля, других овощей для нуждающихся и одиноко проживающих пожилых людей. Заготовки делаются бесплатно. Для иных категорий пенсионеров применяются скидки и организовывается бесплатная доставка продукции на дом.