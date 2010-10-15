Местные органы власти Беларуси смогут контролировать деятельность организаций застройщиков

Шаг своевременный. В настоящее время в стране почти семь тысяч товариществ и ЖСК. Больше половины обслуживают жилые дома самостоятельно. К сожалению, растет и количество обращений. Жильцы жалуются на качество услуг, а иногда и на странные финансовые схемы.

Дом на Логойском тракте давно привлекает обустройством. Фасад по последнему слову моды. Камеры видеонаблюдения. Цветы во дворе, цветы в подъезде. И, неудивительно, отношения между жильцами и председателем товарищества благоухают.

Секрет успеха во взаимопонимании. Дом же общий. А значит каждый по чуть-чуть, а в итоге – чистота и порядок

Надежда Черникова, председатель правления товарищества собственников:

Сами жильцы предлагают и делают заявки, что кому не хватает.

Теперь найти общий язык будет проще. Согласно Указу Президента, местные власти смогут контролировать деятельность организаций застройщиков, помогать решать проблемы. Правда, не со своим уставом, а вместе с жильцами согласовывать кандидатуры, назначать уполномоченных лиц по управлению имуществом, в случае если не обеспечена сохранность, содержание и эксплуатация жилых домов.

Дания Рузыева, главный инженер отдела управления жилищного хозяйства Министерства жилищного хозяйства РБ:

Указ призван не только нормализовать работу уже действующих товариществ собственников, организаций, застройщиков, но и установить качественное предоставление и жилищно-коммунальных услуг. Чтобы всем гражданам, проживающим в их домах, было комфортно.

Геннадий Каленов, главный инженер товарищества:

Несомненно, положительной чертой этого указа является требование обязательного повышения квалификации председателей товарищества собственников. Это хорошо.

Указ упростит и механизм продажи мест на стоянках и паркингах. Теперь вне зависимости от того, где стоит ваше авто – главное, чтобы место было оборудовано, продать или купить его отныне можно будет без лишних проволочек.

Сергей Сенчук, заместитель начальника управления государственного комитета по имуществу РБ:

Удобно это тем, что раньше, для того, чтобы продать машиноместо, нужно было получить отказ остальных собственников. На практике это было невозможно. Сегодня, если мы регистрируем в качестве самостоятельного объекта недвижимое имущество, то при продаже данного объекта мы не должны никого спрашивать.

Есть две стороны: жильцы дома и председатель. Если вдруг между ними возник конфликт, то в качестве арбитра и выступят местные органы власти. Они и решат, кому выдать желтую карточку, примирить стороны. А виновного обязательно накажут.

В итоге – 100% понимание, порядок в подъездах и финансах.

Анастасия Корниенко, Ольга Бакланова, Артем Новицкий, телекомпания СТВ