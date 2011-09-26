Места для наружной рекламы на минских билбордах будут продавать через аукционы

Руководство города планирует в ближайшие время увеличить поступления в бюджет от этой сферы в два раза.

По оценкам специалистов, сегодня на въездных магистралях можно дополнительно установить до пятисот рекламных конструкций. Их техническое и эстетическое состояние будут строго контролировать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Принято решение о том, что будет введена практика не только выдачи предписаний об устранении правонарушений законодательства о рекламе и составлении протоколов об административных правонарушениях, но и аннулирования паспортов средства размещения наружной рекламы, если рекламораспространитель допускает неоднократные нарушения законодательства в течение года.