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Места для наружной рекламы на минских билбордах будут продавать через аукционы

26 сентября 2011 17:43
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Руководство города планирует в ближайшие время увеличить поступления в бюджет от этой сферы в два раза.

По оценкам специалистов, сегодня на въездных магистралях можно дополнительно установить до пятисот рекламных конструкций. Их техническое и эстетическое состояние будут строго контролировать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Принято решение о том, что будет введена практика не только выдачи предписаний об устранении правонарушений законодательства о рекламе и составлении протоколов об административных правонарушениях, но и аннулирования паспортов средства размещения наружной рекламы, если рекламораспространитель допускает неоднократные нарушения законодательства в течение года.

# общество

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