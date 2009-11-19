Меры уголовной ответственности в Беларуси нуждаются в оптимизации

Александр Лукашенко принял с докладом генерального прокурора Беларуси Григория Василевича.

Существующая в республике структура наказаний не в полной мере отвечает современным реалиям, – считает Григорий Василевич. Штрафы чаще нужно использовать вместо лишения свободы.

Есть и другие эффективные меры, которые помогут перевоспитанию преступника. Однако не в тех случаях, когда его надо изолировать от общества. В ближайшее время предложения будут представлены Президенту на рассмотрение.

Генпрокурор отметил, что с начала года число преступлений в стране снизилось почти на 6%.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

- Показательно, что значительно сократилось количество убийств – на 12%. На 11% сократилось число тяжких телесных повреждений, уменьшилось количество разбоев – на 8%, грабежей – на 16%. Сокращается количество краж, квартирных краж. Это, в общем-то, позитивная динамика и в данном случаем мы стремимся к тому, чтобы прокуратура и другие правоохранительные органы в позитивном ключе закончили этот год.