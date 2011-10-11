Меры безопасного поведения и действий в случае чрезвычайных ситуаций в метро (писались чей-то кровью...)

Метрополитен - при выполнении установленных правил поведения место безопасное. Однако не все люди понимают, что все ограничивающие и запрещающие нормы написаны чьей-то кровью. Основное, что следует помнить всегда – нельзя заходить за полосу возле края платформы. А лучше всего – даже не приближаться к ней до полной остановки поезда. Спешащие первыми влезть в вагон люди могут нечаянно Вас толкнуть – и вы окажетесь на рельсах! Об этом на сайте МЧС пишет Виталий Дембовский.

Рассмотрим некоторые из возможных ситуаций и сразу возможные пути их решения.



1.Ситуация - на станции возникло задымление, пожар, произошел взрыв.

Первое, что необходимо сделать - определить пути эвакуации. В данном случае это выход, противоположный эпицентру задымления/пожара/взрыва.

Если Вы можете предпринять действия по оказанию помощи пострадавшим (если таковые имеются) и/или тушению пожара - тогда приступайте. Но помните - главное самому не стать спасаемым. Если Ваши силы в данной ситуации кажутся Вам сомнительными - тогда необходимо эвакуироваться в сторону, противоположную происшествию.

Эвакуироваться надо по середине перрона, то есть максимально дальше от обоих тоннелей, чтобы вас случайно не столкнули другие спасающиеся.

Если впереди образовалась давка на выходе – не вжимайтесь в толпу. Если в ней Вы упадете – это будет очень опасно. Люди в панике просто не заметят Вас, подняться будет трудно и люди могут нанести серьезные травмы обувью. Поэтому лучше держать некоторую дистанцию от толпы.

Поднявшись наверх к пункту пропуска (турникетам) , где есть дежурный персонал - обязательно расскажите им максимально подробную информацию о случившемся внизу - этого мог еще никто не сделать, а им нужна информация, чтобы понять, какие действия необходимо предпринять. После сообщения персоналу станции, эвакуируйтесь на улицу и, позвонив в службу спасения по телефону 101, максимально логично и последовательно изложите диспетчеру те же факты.

2. Ситуация – Вы упали в тоннель на рельсы.

Самое безопасное место – это яма между рельсами. Самое опасное – это контактный рельс для питания поезда током (металлическая конструкция желтого цвета вдоль тоннеля), который находится вдоль стены со стороны перрона. К нему прикасаться очень опасно, не говоря уж о том, чтобы пытаться наступить на него, чтобы залезть на перрон – Вас попросту может убить током.

Действия: Здесь стоит рассмотреть несколько вариантов:

2.1. Вы упали, но поезда в непосредственной близости нет.

В этом случае позовите на помощь, попросите, чтобы сообщили о происшествии персоналу станции, и одновременно с этим следуйте в сторону, противоположную той, откуда будет выезжать поезд. Относительно безопасное место – черно-белая полосатая перекладина между рельсами. Именно возле нее останавливается первый вагон состава, то есть, если машинисту не успеют сообщить о происшествии, то даже в штатном режиме он остановит состав именно ДО НЕЕ.

Чуть далее в тоннель за этой перекладиной начинаются служебные коммуникации – там может быть и лестница, по которой можно подняться наверх. Если ее нет – ждите помощи! Не пытайтесь взобраться наверх по кабелям и т.п. – это опасно! Если помощи нет, а поезд уже близко – встаньте за границей полосатой перекладины на несколько метров и машите руками, подавая сигналы машинисту. При этом можно использовать мобильный телефон с включенным экраном, фонарик, фликер и любые другие вещи, которые будет хорошо видно.

2.2. Вы упали, и поезд в непосредственной близости.

Здесь будем рассматривать ситуацию, когда либо Вы после падения потеряли способность нормально передвигаться, либо поезд уже настолько близко, что убегать от него очевидно нет смысла. В этой ситуации необходимо быстро лечь в канал меду рельсами, по возможности ногами к поезду и на живот, ноги плотно прижать другу к другу и к земле, голову поджать и прижать к земле, руки прижать вдоль тела. В таком положении поезд проедет над Вами не задев. Даже если он остановится над Вами – не двигайтесь, лежите и ждите помощи. Можно звать на помощь, однако положение не меняйте!

2.3. Вы увидели, как кто-то упал в тоннель на рельсы.

После изучения п.п. 2.1. и 2.2. Вам не составит труда догадаться послать кого-то за помощью и рассказать тому, кто упал, что ему нужно делать. Не пытайтесь его вытащить со стороны контактного рельса!!! Все действия по спасению предпринимать ТОЛЬКО за вышеописанной полосатой перекладиной!

Берегите себя!