Мероприятия по случаю дня города в Минске продолжаются

У Национальной библиотеки развернулась выставка-ярмарка товаров столичных производителей и инновационных проектов.

По традиции площадка у «алмаза знаний» в праздник города превращается в экспозиционную парковку. Сегодня в республике работает 3,5 тысячи промышленных предприятий. И более сотни из них — инновационные. Минчане смогли увидеть новинки автопрома — автобусы, троллейбусы, тракторы, большегрузные тягачи, экскаваторы и другую технику. А у любителей экстрима была возможность прокатиться на отечественных квадроциклах.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Сегодня на этой площадке традиционно работает выставка предприятий, науки, пищевой промышленности Минска. Так организации демонстрируют свои возможности, таким образом говорят, что экономический потенциал Минска развивается и укрепляется.

Многолюдно и в городских парках. А в Центральном ботаническом саду минчане и гости столицы смогли окунуться во времена Средневековья: посмотреть рыцарские бои и выступления танцоров и музыкантов, поучаствовать в мастер-классах в росписи по стеклу, изготовлению бижутерии и даже самим исполнить старинный танец. Для цветоводов развернулась ярмарка-продажа экзотических комнатных растений.

Необычное путешествие предложила совершить сегодня Детская железная дорога. Маленьких пассажиров и их родителей на станции «Сосновый бор» ожидало множество сюрпризов и конкурсов. К слову, Детская железная дорога перешла на осенний режим. И теперь ждет гостей по выходным с 11 утра до 17.30, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».