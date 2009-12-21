Мэр Риги извинился за свой мат во время заседания

Один из лидеров «Гражданского союза» Гиртс Валдис Кристовскис заявил, что мэр Риги Нил Ушаков и вице-мэр Айнарс Шлесерс должны немедленно подать в отставку.

Причина - во время заседания Рижской думы Ушаков и Шлесерс в разговоре друг с другом обменялись несколькими характерными крепкими словечками.

В свою очередь, Нил Ушаков в заявлении для прессы пояснил, что это был частный разговор в ходе тяжелого заседания Рижской думы - депутаты от оппозиции необоснованно тянули время, откладывая принятие решений. Мэр Риги извинился перед людьми, которых, возможно, задели его высказывания. И призвал представителей «Гражданского союза» также извиниться за свое некорректное поведение на том же заседании Рижской думы, пишет «Час».