Мэр Пекина посетит Минск, официальный визит начинается сегодня

Гость из Поднебесной встретится с руководством Мингорисполкома и примет участие в закладке памятного камня на месте строительства столичного жилого района Лебяжий.

Застройка этого живописного уголка началась в мае текущего года. Здесь планируется построить около 800 тысяч квадратных метров жилья для 26 тысяч человек. В основном, повезет очередникам. Участки под индивидуальную застройку получат в элитном районе многодетные семьи. В Лебяжем будет развитая социальная инфраструктура, появится здесь и аквапарк.

Возводить микрорайон белорусы будут совместно с китайскими бизнесменами, которые вложат в проект 600 миллионов долларов. Буквально через четыре года здесь вырастет китайский квартал. Предполагается, что дома в нем будут построены в национальном стиле китайской архитектуры.