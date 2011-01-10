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Мэр Минска поручил за два дня убрать все свалки с остановок и во дворах

10 января 2011 15:09
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Ситуацию с уборкой снега обсуждали сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме.

Мэр Минска поручил за два дня убрать все свалки с остановок и во дворах. Николай Ладутько неудовлетворительно оценил качество и организацию этой работы, отметив, что работники жилищных организаций, ГАИ и районных администраций принципиальных мер не приняли. Результат — большое количество обращений населения.

Между тем, руководство города считает, что свой вклад в уборку территорий должны вносить владельцы зданий и население. За последние четыре дня за неоперативное принятие мер по расчистке в городе оштрафовано около 80 владельцев зданий, но нарушителей гораздо больше.

В ближайшее время все должны навести порядок. В противном случае грозит ответственность в соответствии с законом о местном самоуправлении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# общество # Ладутько

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