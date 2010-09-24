Мэр Минска: Ни один вопрос минчан, который задается, не остается без внимания

23 сентября Николай Ладутько встретился с жителями Центрального района Минска. Встреча с председателем Мингорисполкома была организована в зале 29 гимназии. Пообщаться с представителем городской власти пришло более 200 человек.

Больше всего минчан волнуют вопросы капитального ремонта домов, медицинского обслуживания, работы коммунальных служб и парковки.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Все вопросы, которые задаются на встречах с населением, мы формируем блоково, ставим на контроль и решаем. Ни один вопрос, который задается, не остается вне поля внимания, вне поля практической работы. А что касается повторяющихся вопросов, то эти встречи с населением помогают выстроить систему работы, выделить главное и сформировать программу работы на будущее, на перспективу, для того, чтобы эти блоковые вопросы находили свое масштабное практическое разрешение на территории всего города Минска.