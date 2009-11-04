Мэр Лондона спас женщину от хулиганок

Борис Джонсон неожиданно для себя выступил в роли спасителя жительницы британской столицы, которая подверглась нападению группы хулиганок на улице.

Накануне вечером Джонсон, возвращавшийся домой на велосипеде, стал свидетелем инцидента в районе Кэмден на севере Лондона. Группа девушек-подростков, одна из которых была вооружена металлическим прутом, окружила местную жительницу Фрэнни Армстронг с целью нападения.

Жертва пыталась привлечь внимание прохожих криками о помощи как раз в тот момент, когда мимо проезжал мэр Лондона. Он вначале криками спугнул хулиганок, которые решили скрыться бегством, бросив прут, а затем попытался их догнать на велосипеде, а через несколько минут вернулся и проводил женщину домой.

– Он стал моим рыцарем на сверкающем велосипеде, – так романтично описала сцену счастливого избавления сама Армстронг.

Она рассказала, что является активисткой экологического движения и занимается съемками документальных фильмов о борьбе с глобальным потеплением. Женщина призналась, что лично не являлась поклонницей нынешнего мэра-консерватора, и на прошлых выборах голосовала за его соперника с более радикальными убеждениями Кена Ливингстона.

– Но когда попадаешь в переделку на темной аллее, получается, что Борис более полезен, чем Кен, – пошутила она.

Пресс-секретарь Джонсона подтвердила факт инцидента и участия в нем мэра, однако сообщила, что градоначальник отказался от дальнейших комментариев, сообщает rian.ru со ссылкой на Британскую телерадиовещательную корпорацию ВВС.