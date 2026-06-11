«Меняю негативную энергетику на позитив!» Шура рассказал об эпатаже, творчестве и семье – откровенное интервью

Диана Галех, корреспондент: Рада видеть вас в Беларуси. Вы уже не первый раз в Минске.

«У меня их три любимых города – Якутия, Москва и Минск»

Шура, певец:

Скучаю, безумно скучаю. У меня спрашивают в каждом интервью, какие любимые города. У меня их три – Якутия, Москва и Минск.

Диана Галех:

А чем вам нравится Минск?

Шура:

Всем – и чистотой дорог, и отношением ко мне. У меня был день рождения две недели назад, самые большие посылки были из Минска. Громадные. Подарили постельное белье, белорусский трикотаж, пять рубашек. Просто супер.

За что певца обожает молодое поколение? Шура поделился мнением

Диана Галех:

Вы один из немногих артистов той эпохи, которого просто обожает молодое поколение. Как думаете, что позволяет им считывать вас как своего?

Шура:

Наверное, моя честность по отношению к зрителю. Наверное, то, что я живьем всегда пою последние 15 лет. Тогда не позволял звук петь под фанеру. Сегодня все живьем. Я удивляюсь, что приходят и мамы, и дочери, и все. Я не могу это тебе никак объяснить, нет. Я только радуюсь и благодарю Бога за то, что люди приходят ко мне. Я называю бабушек наших «мой электорат». Я буду петь для всех. Главное, что я работаю живьем. Для меня самого это очень важно в мой 51 год. Важно, что я еще работаю и хорошо работаю, и делаю это от души, и делаю это с большой отдачей, которая обратно приходит. Есть в Библии такой слоган, он называется «менять негативную энергетику на позитивную». Я меняю негативную энергетику на позитивную.

«Сейчас эпатаж не нужен»

Диана Галех:

Вы один из самых неординарных артистов. А какую роль сейчас эпатаж играет в вашей жизни? Изменилось ли у вас отношение к нему?