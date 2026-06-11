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«Меняю негативную энергетику на позитив!» Шура рассказал об эпатаже, творчестве и семье – откровенное интервью

11 июня 2026 09:10
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Шура. 

Диана Галех, корреспондент:
Рада видеть вас в Беларуси. Вы уже не первый раз в Минске. 

«Меняю негативную энергетику на позитив!» Шура рассказал об эпатаже, творчестве и семье – откровенное интервью-3

«У меня их три любимых города – Якутия, Москва и Минск»

Шура, певец:
Скучаю, безумно скучаю. У меня спрашивают в каждом интервью, какие любимые города. У меня их три – Якутия, Москва и Минск. 

Диана Галех: 
А чем вам нравится Минск? 

Шура:
Всем – и чистотой дорог, и отношением ко мне. У меня был день рождения две недели назад, самые большие посылки были из Минска. Громадные. Подарили постельное белье, белорусский трикотаж, пять рубашек. Просто супер. 

За что певца обожает молодое поколение? Шура поделился мнением

Диана Галех: 
Вы один из немногих артистов той эпохи, которого просто обожает молодое поколение. Как думаете, что позволяет им считывать вас как своего? 

Шура:
Наверное, моя честность по отношению к зрителю. Наверное, то, что я живьем всегда пою последние 15 лет. Тогда не позволял звук петь под фанеру. Сегодня все живьем. Я удивляюсь, что приходят и мамы, и дочери, и все. Я не могу это тебе никак объяснить, нет. Я только радуюсь и благодарю Бога за то, что люди приходят ко мне. Я называю бабушек наших «мой электорат». Я буду петь для всех. Главное, что я работаю живьем. Для меня самого это очень важно в мой 51 год. Важно, что я еще работаю и хорошо работаю, и делаю это от души, и делаю это с большой отдачей, которая обратно приходит. Есть в Библии такой слоган, он называется «менять негативную энергетику на позитивную». Я меняю негативную энергетику на позитивную. 

«Сейчас эпатаж не нужен»

Диана Галех: 
Вы один из самых неординарных артистов. А какую роль сейчас эпатаж играет в вашей жизни? Изменилось ли у вас отношение к нему? 

«Меняю негативную энергетику на позитив!» Шура рассказал об эпатаже, творчестве и семье – откровенное интервью-5

Шура:
Слушай, тогда был эпатаж «голодный». Тогда это был эпатаж, когда нечего было надеть, я у Пенкина упер сапоги на его сольном концерте, потому что нечего было надеть. Сапоги на каблуках в клипе «Холодная луна», я в них. Хотя у него 41 размер, у меня 43. Бутылку водки я налил туда, чтобы ходить. Потом еле мы их сняли. Вот тогда это был эпатаж. Сейчас то, что они предлагают как эпатаж, это очень безвкусно и очень некрасиво. Сейчас эпатаж не нужен. Сейчас нужно красивыми прийти, красиво одетыми. Никакого эпатажа уже не надо. Сейчас нужно просто быть честными и делать свою работу достойно и хорошо. 

Не общался с мамой 25 лет – певец рассказал об откровениях из книги «Шура. Смех и слезы»

Диана Галех: 
Недавно вышла ваша автобиографическая книга «Шура. Смех и слезы». Там было много откровений. Какое откровение стало для вас самым важным? 

Шура:
Общение с мамой, 25 лет его не было. Я рад тому, что мы теперь с ней опять лучшие друзья. 

Диана Галех:
А благодаря чему вы к этому пришли? 

Шура:
Благодаря маме. Она успокоилась. Я не понимаю, зачем это было и как это было. А еще у меня была на днях в гостях жена моего брата. С братом мы общались 30 лет. Мы не вечно все живем. Это нужно ценить и уметь вовремя найти общение с близкими людьми. 

Кологривый сыграет Шуру в сериале? Певец рассказал о будущей киноленте 

Диана Галех: 
По вашей книге планирует снять сериал, на каком этапе он сейчас? 

Шура:
Мы пока ищем на роли людей. 

Диана Галех: 
Никиту Кологривого вы хотели? 

Шура:
Я хочу, конечно, чтобы он услышал это. Но в какой-то момент, наверное, может быть, если мы договоримся с ним, не я, а компания, кто снимает, договорится с ним по деньгам, он дорогой очень актер. Да, мне интересен он абсолютно. Там же игра будет: детство, середина и сегодняшнее. Где-то я себя сыграю, а где-то нужен будет такой веселый актер.

Подробности в видео.

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