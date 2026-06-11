«Меняю негативную энергетику на позитив!» Шура рассказал об эпатаже, творчестве и семье – откровенное интервью

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Шура.
Диана Галех, корреспондент:
Рада видеть вас в Беларуси. Вы уже не первый раз в Минске.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Шура.
Диана Галех, корреспондент:
Рада видеть вас в Беларуси. Вы уже не первый раз в Минске.
Шура, певец:
Скучаю, безумно скучаю. У меня спрашивают в каждом интервью, какие любимые города. У меня их три – Якутия, Москва и Минск.
Диана Галех:
А чем вам нравится Минск?
Шура:
Всем – и чистотой дорог, и отношением ко мне. У меня был день рождения две недели назад, самые большие посылки были из Минска. Громадные. Подарили постельное белье, белорусский трикотаж, пять рубашек. Просто супер.
Диана Галех:
Вы один из немногих артистов той эпохи, которого просто обожает молодое поколение. Как думаете, что позволяет им считывать вас как своего?
Шура:
Наверное, моя честность по отношению к зрителю. Наверное, то, что я живьем всегда пою последние 15 лет. Тогда не позволял звук петь под фанеру. Сегодня все живьем. Я удивляюсь, что приходят и мамы, и дочери, и все. Я не могу это тебе никак объяснить, нет. Я только радуюсь и благодарю Бога за то, что люди приходят ко мне. Я называю бабушек наших «мой электорат». Я буду петь для всех. Главное, что я работаю живьем. Для меня самого это очень важно в мой 51 год. Важно, что я еще работаю и хорошо работаю, и делаю это от души, и делаю это с большой отдачей, которая обратно приходит. Есть в Библии такой слоган, он называется «менять негативную энергетику на позитивную». Я меняю негативную энергетику на позитивную.
Диана Галех:
Вы один из самых неординарных артистов. А какую роль сейчас эпатаж играет в вашей жизни? Изменилось ли у вас отношение к нему?
Шура:
Слушай, тогда был эпатаж «голодный». Тогда это был эпатаж, когда нечего было надеть, я у Пенкина упер сапоги на его сольном концерте, потому что нечего было надеть. Сапоги на каблуках в клипе «Холодная луна», я в них. Хотя у него 41 размер, у меня 43. Бутылку водки я налил туда, чтобы ходить. Потом еле мы их сняли. Вот тогда это был эпатаж. Сейчас то, что они предлагают как эпатаж, это очень безвкусно и очень некрасиво. Сейчас эпатаж не нужен. Сейчас нужно красивыми прийти, красиво одетыми. Никакого эпатажа уже не надо. Сейчас нужно просто быть честными и делать свою работу достойно и хорошо.
Диана Галех:
Недавно вышла ваша автобиографическая книга «Шура. Смех и слезы». Там было много откровений. Какое откровение стало для вас самым важным?
Шура:
Общение с мамой, 25 лет его не было. Я рад тому, что мы теперь с ней опять лучшие друзья.
Диана Галех:
А благодаря чему вы к этому пришли?
Шура:
Благодаря маме. Она успокоилась. Я не понимаю, зачем это было и как это было. А еще у меня была на днях в гостях жена моего брата. С братом мы общались 30 лет. Мы не вечно все живем. Это нужно ценить и уметь вовремя найти общение с близкими людьми.
Диана Галех:
По вашей книге планирует снять сериал, на каком этапе он сейчас?
Шура:
Мы пока ищем на роли людей.
Диана Галех:
Никиту Кологривого вы хотели?
Шура:
Я хочу, конечно, чтобы он услышал это. Но в какой-то момент, наверное, может быть, если мы договоримся с ним, не я, а компания, кто снимает, договорится с ним по деньгам, он дорогой очень актер. Да, мне интересен он абсолютно. Там же игра будет: детство, середина и сегодняшнее. Где-то я себя сыграю, а где-то нужен будет такой веселый актер.
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