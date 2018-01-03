Меньше тревог в пути: новый безопасный автобус подарили школьникам из Витебского района в рамках акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Добралась акция до Мазоловской средней школы Витебского района. Учащимся подарили новенький автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Добралась акция до Мазоловской средней школы Витебского района. Учащимся подарили новенький автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми комфорт и безопасность оценили воспитанники школьного лагеря. А после каникул эта машина будет подвозить ребят из пяти ближайших населенных пунктов. В Мазолово ездят не только на учебу, но и в детские сады из пяти населенных пунктов.
Варвара Новицкая, учащийся Мазоловской средней школы Витебского района:
Мягкие сиденья, у всех ремни. Мы первые оценили автобус. Мы скоро поедем на экскурсию к Деду Морозу, ждем с нетерпением.
Сергей Зубович, директор Мазоловской средней школы Витебского района:
Акция «Наши дети» – очень значима для любого учреждения образования. Тем более, если подарки будут такими значимыми не только для детей, но и для родителей, педагогов. Потому что новый автотранспорт – это отсутствие проблем во время движение, отсутствие волнения родителей за тот период, когда дети находятся на подвозе.
Автобусу предстоит делать по 4 рейса только за одно утро. От самой дальней деревни до места учебы – 20 километров. Так что такой подарок был необходим.