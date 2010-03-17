Меньше половины американцев связывают Пасху с Воскресением Христа

Хотя большинство американцев знают, что Пасха - религиозный праздник, меньше половины из них увязывают его с Воскресением Христа. Таковы результаты опроса, проведенного Barna Group.

Социологи спросили у жителей США, что такое Пасха. В среднем 70% в своем ответе упомянули «религию или духовность», хотя среди молодежи до 25 лет с религией этот праздник связывают только 58%, сообщает NEWSru.com.

Только 42% опрошенных знают о том, что Пасха — воспоминание Воскресения Христа из мертвых. Другие респонденты назвали его просто «христианским праздником», «праздником Бога или Иисуса», «праздником Исхода» (евреев из Египта), «святым днем» и т.д.

Пасха для большинства людей по-прежнему связана с религией, но смысл праздника теряется в их сознании», — заявил президент Barna Group Дэвид Киннаман.