Менее 40% белорусов устраивает то, как местные власти решают их проблемы

Это результат соцопроса, который провел Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Беларуси.

Опрос завершил третий этап глобального мониторинга по изучению работы госорганов с обращениями граждан. Так, больше всего негативных оценок получила служба ЖКХ. Практически каждого второго не устроило решение проблем в архитектурных и строительных организациях, а также в органах соцзащиты и здравоохранения.

В качестве причин обращения за помощью именно во время мониторинга, граждане указали на то, что «это была их последняя надежда», на безрезультатность предыдущих обращений, что «на местах решить проблему невозможно» и что «не доверяют местным органам власти».

Только половина респондентов осталось довольна компетенцией чиновников, их доброжелательностью и тактичностью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Еще меньше опрошенных отметили порядочность и ответственность специалистов, которые их принимали. И важнейшим показателем, по которому население оценило работу, стала оперативность.

Таким образом, в основном образ госслужащего сложился положительный. Однако среди недостатков отдельных чиновников в работе с гражданами, респонденты указали, что они «озабочены только своими доходами», «работают по инерции» или «защищают старые бюрократические порядки».