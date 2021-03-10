«Менее 1% были лёгкие реакции». В Минске вакцину от коронавируса получили 2 тысячи медработников

Новости Беларуси. В Минске завершается первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции. Лекарство уже получили 2 000 медработников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Еще 12 тысяч вакцин заготовлено для сотрудников учреждений образования и жителей интернатов закрытого типа с круглосуточным пребыванием. Второй этап прививочной кампании охватит пенсионеров старше 61 года. Пока же поликлиники составляют списки желающих. Поставку российской вакцины «Спутник V» ожидают к концу марта.

Алла Киселева, главный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

По поводу привитых медицинских работников, в частности, могу отметить, что никаких серьезных побочных реакций на вакцинацию у них не отмечалось. Менее 1 % были легкие реакции, которые заканчивались оказанием медицинской помощи. И, что касается перенесших в прошлом заболевание коронавирусной инфекцией, вне зависимости от тяжести они подлежат вакцинации спустя три или шесть месяцев после перенесенного заболевания. Причем дополнительного серологического исследования на наличие антител этим лицам не требуется.