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«Менее 1% были лёгкие реакции». В Минске вакцину от коронавируса получили 2 тысячи медработников

10 марта 2021 21:13
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Новости Беларуси. В Минске завершается первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции. Лекарство уже получили 2 000 медработников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Менее 1% были лёгкие реакции». В Минске вакцину от коронавируса получили 2 тысячи медработников-1

Еще 12 тысяч вакцин заготовлено для сотрудников учреждений образования и жителей интернатов закрытого типа с круглосуточным пребыванием. Второй этап прививочной кампании охватит пенсионеров старше 61 года. Пока же поликлиники составляют списки желающих. Поставку российской вакцины «Спутник V» ожидают к концу марта.

«Менее 1% были лёгкие реакции». В Минске вакцину от коронавируса получили 2 тысячи медработников-4

Алла Киселева, главный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
По поводу привитых медицинских работников, в частности, могу отметить, что никаких серьезных побочных реакций на вакцинацию у них не отмечалось. Менее 1 % были легкие реакции, которые заканчивались оказанием медицинской помощи. И, что касается перенесших в прошлом заболевание коронавирусной инфекцией, вне зависимости от тяжести они подлежат вакцинации спустя три или шесть месяцев после перенесенного заболевания. Причем дополнительного серологического исследования на наличие антител этим лицам не требуется.

«Менее 1% были лёгкие реакции». В Минске вакцину от коронавируса получили 2 тысячи медработников-7

Специалисты призывают минчан не забывать о респираторном этикете. В общественных местах и транспорте нужно находиться в масках. Также необходимо соблюдать дистанцию в очередях – как минимум 1,5 метра. И не забывайте постоянно обрабатывать руки антисептиком.

# Коронавирус # общество # Алла Киселева # Фотофакт

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