Мемориальный знак в память о добровольцах пожарной охраны открыли в Щучинском районе

В память о добровольцах пожарной охраны, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками, в Щучинском районе открыли мемориальный знак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае 1942-го гитлеровцы расстреляли здесь почти 2 000 мирных жителей, среди которых были члены добровольной пожарной дружины и их семьи. Памятный знак установили в городском поселке Желудок, на территории аварийно-спасательного поста.

Геннадий Цивинский, председатель Желудокского сельского исполнительного комитета:

К сожалению, уже среди тех, кто присутствовал на этом торжестве, нет жителей, которые помнили бы эти страшные времена. Но из поколения в поколение люди рассказывают о тех страшных событиях, которые происходили в 1940-е годы.

Геннадий Дикевич, ветеран МЧС:

Для воспитания молодежи, пусть помнят о зверствах нацизма, когда они убивали ни в чем не повинных граждан. И хочется, чтобы каждый человек помнил о своих корнях, о своих близких, которые погибли ни за что во время Великой Отечественной войны.