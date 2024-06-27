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Мемориальный знак в память о добровольцах пожарной охраны открыли в Щучинском районе

27 июня 2024 06:55
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В память о добровольцах пожарной охраны, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками, в Щучинском районе открыли мемориальный знак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориальный знак в память о добровольцах пожарной охраны открыли в Щучинском районе-1

В мае 1942-го гитлеровцы расстреляли здесь почти 2 000 мирных жителей, среди которых были члены добровольной пожарной дружины и их семьи. Памятный знак установили в городском поселке Желудок, на территории аварийно-спасательного поста.

Мемориальный знак в память о добровольцах пожарной охраны открыли в Щучинском районе-4

Геннадий Цивинский, председатель Желудокского сельского исполнительного комитета:
К сожалению, уже среди тех, кто присутствовал на этом торжестве, нет жителей, которые помнили бы эти страшные времена. Но из поколения в поколение люди рассказывают о тех страшных событиях, которые происходили в 1940-е годы.

Мемориальный знак в память о добровольцах пожарной охраны открыли в Щучинском районе-7

Геннадий Дикевич, ветеран МЧС:
Для воспитания молодежи, пусть помнят о зверствах нацизма, когда они убивали ни в чем не повинных граждан. И хочется, чтобы каждый человек помнил о своих корнях, о своих близких, которые погибли ни за что во время Великой Отечественной войны.

Мемориальный знак в память о добровольцах пожарной охраны открыли в Щучинском районе-10

Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов к братской могиле. Подвиг героев-освободителей почтили минутой молчания.

# МЧС Беларуси # общество

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