Мемориальная доска А. Пещенко – героя СССР –открылась на Логойском тракте в Минске

Памятный знак разместился на доме, в котором жил знаменитый летчик-штурмовик Андрей Пещенко.

Армейский авиатор, он командовал целым авиационным полком и совершил 130 боевых вылетов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Пещенко, сын героя Советского Союза Андрея Пещенко:

За количество совершенных боевых вылетов и уничтоженной техники, поражение пехоты и так далее — за всё это в совокупности он получил звание героя Советского Союза.

Андрей Гондарев, правнук героя Советского Союза Андрея Пещенко:

Меня в его честь назвали. Вырос, узнал биографию. Думаю о нем и считаю, что воевать все-таки тяжело, лучше бы войн не было.