Мемориальная доска А. Пещенко – героя СССР –открылась на Логойском тракте в Минске

Армейский авиатор, он командовал целым авиационным полком и совершил 130 боевых вылетов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Владимир Пещенко, сын героя Советского Союза Андрея Пещенко:
За количество совершенных боевых вылетов и уничтоженной техники, поражение пехоты и так далее — за всё это в совокупности он получил звание героя Советского Союза.
Андрей Гондарев, правнук героя Советского Союза Андрея Пещенко:
Меня в его честь назвали. Вырос, узнал биографию. Думаю о нем и считаю, что воевать все-таки тяжело, лучше бы войн не было.