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Мемориальная доска А. Пещенко – героя СССР –открылась на Логойском тракте в Минске

16 февраля 2011 19:05
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Памятный знак разместился на доме, в котором жил знаменитый летчик-штурмовик Андрей Пещенко.

Армейский авиатор, он командовал целым авиационным полком и совершил 130 боевых вылетов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Пещенко, сын героя Советского Союза Андрея Пещенко:
За количество совершенных боевых вылетов и уничтоженной техники, поражение пехоты и так далее — за всё это в совокупности он получил звание героя Советского Союза.

Андрей Гондарев, правнук героя Советского Союза Андрея Пещенко:
Меня в его честь назвали. Вырос, узнал биографию. Думаю о нем и считаю,  что воевать все-таки тяжело, лучше бы войн не было.

Фото. Мемориальная доска А. Пещенко

Фото. Мемориальная доска А. Пещенко

Фото. Мемориальная доска А. Пещенко

Фото. Мемориальная доска А. Пещенко

# общество # Фотофакт

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