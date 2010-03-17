Меморандум о сотрудничестве между Государственным таможенным комитетом Беларуси и британской табачной компанией

Беларусь усилит борьбу с контрабандой сигарет и их незаконной торговлей.

В последнее время белорусские таможенники фиксируют значительное количество незаконных перемещений крупных партий табачной продукции через нашу территорию. Только за два прошедших месяца выявлено более 32 миллионов штук сигарет, которые шли транзитом, в основном из России, в страны Евросоюза.

Василий Дементей, заместитель председателя Государственного Таможенного комитета Республики Беларусь:

Эта проблема нас серьезно беспокоит, поэтому мы усиливаем меры по борьбе с контрабандой табачной продукции

Марк Хилл, управляющий департаментом по вопросам экономики табачной компании (Великобритания):

Наша компания всегда искала возможность работать на правительственном уровне в тех странах, на рынках которых представлена продукция. У нас общая цель - борьба с нелегальным перемещением товаров. И меморандум позволит достичь цель, которая удовлетворяет, как государственную организацию, так и потребителя, который рассчитывает получить качественный товар.