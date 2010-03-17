Прямой эфир

Меморандум о сотрудничестве между Государственным таможенным комитетом Беларуси и британской табачной компанией

17 марта 2010 12:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Беларусь усилит борьбу с контрабандой сигарет и их незаконной торговлей.

В последнее время белорусские таможенники фиксируют значительное количество незаконных перемещений крупных партий табачной продукции через нашу территорию. Только за два прошедших месяца  выявлено более 32 миллионов штук сигарет, которые шли транзитом, в основном из России, в страны Евросоюза.

Василий Дементей, заместитель председателя Государственного Таможенного комитета Республики Беларусь:

Эта проблема нас серьезно беспокоит, поэтому мы усиливаем меры по борьбе с контрабандой табачной продукции

Марк Хилл, управляющий департаментом по вопросам экономики табачной компании  (Великобритания):

Наша компания всегда искала возможность работать на правительственном уровне в тех странах, на рынках которых представлена продукция. У нас общая цель - борьба с нелегальным перемещением товаров. И меморандум позволит достичь цель, которая удовлетворяет, как государственную организацию, так и потребителя, который рассчитывает получить качественный товар.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
16 марта 2010 20:50

Капитан захваченного сомалийскими пиратами судна: Дикари с автоматами, никакой цивилизации!

16 марта 2010 20:45

Вице-президент Конфедерации итальянских кондитеров: Сладости можно сделать и из картофеля

16 марта 2010 20:42

У каждого народа, проживающего в Беларуси, есть равные права и обязанности