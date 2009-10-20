Мексиканские спецслужбы считали Маркеса кубинским шпионом

Мексиканские спецслужбы 18 лет следили за нобелевским лауреатом в области литературы колумбийцем Габриэлем Гарсия Маркесом.

С 1967 по 1985 годы за автором романа «Сто лет одиночества» велось скрытое наблюдение в связи с его левыми взглядами и близостью к Фиделю Кастро. Об этом стало известно после того, как были рассекречены и опубликованы документы Федерального управления безопасности Мексики. Маркес стал объектом слежки Федерального управления безопасности Мексики (политическая полиция) в 1967 году, когда из-за угроз вынужден был покинуть Колумбию и переехать в мексиканскую столицу, сообщает NEWSru.com.

Среди обнародованных документов - тайные донесения агентов о его встречах c экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, активистами левых движений стран Латинской Америки, а также окружением кубинского лидера Фиделя Кастро. Так, в одном из опубликованных донесений говорится, что «Габриэль Гарсия Маркес характеризуется прокубинскими и просоветскими настроениями и является секретным агентом кубинской разведки».