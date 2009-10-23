Мексиканские полицейские застрелили беглого гиппопотама

Гиппопотам, сбежавший с частной фермы на юго-востоке Мексики, найден и застрелен.

Беглого гиппопотама весом около тонны обнаружили у реки неподалеку от города Аламо, штат Веракрус, сообщает Lenta.ru. По свидетельствам очевидцев, полицейские открыли огонь после тщетных попыток поймать беглеца.

Застреленный гиппопотам сбежал с частной фермы в начале сентября, и с тех пор его местонахождение оставалось неизвестно. Хозяина фермы ожидает штраф за нарушение условий содержания гиппопотама.

Отметим, что самым известным беглецом в Латинской Америке считается гиппопотам, ранее принадлежавший колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару. Животное, содержавшееся в зоопарке на территории поместья Эскобара, сбежало более трех лет назад и сумело выжить в дикой природе. 10 июля беглеца удалось обнаружить в дельте реки Магдалена более чем в 100 километрах от поместья Эскобара, однако с тех пор о гиппопотаме наркобарона ничего не известно.