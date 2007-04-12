Меховые шкурки не долетели до места назначения

По хорошо отлаженной схеме и "зеленому" коридору ценный пушной груз с легкостью оказывался на Российских рынках.

Способ, по которому не легально прикарманивали огромные суммы денег, поражает простотой. Уже бывший начальник смены грузового комплекса Национального аэропорта Минск и еще трое сообщников, отправляли за рубеж самолеты без груза. Хотя по авиа накладным считалось, что в Польшу и Финляндию улетают шкуры норок.

В финансовой пирамиде были задействованы некоторые сотрудники аэропорта. Груз проходил таможенный осмотр, поступал на борт самолета и чудесным образом исчезал. Тем временем запросто ценный мех оказывался на территории России. Воздушное судно взлетало без пушного зверька, а товар тут же на грузовой машине вывозили с территории воздушного порта. Так на протяжении двух лет в карман мошенников осело два с половиной миллиона долларов.

Белорусской прокуратурой на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении начальника смены грузового комплекса Национального аэропорта "Минск".

Следствию еще предстоит установить, каким образом груз проходил таможенный досмотр по лже-накладным и затем запросто покидал территорию аэропорта.