Медведев урезал ряд программ ради увеличения финансирования армии

Президент России встретился с участниками сбора командиров соединений Вооружённых Сил. На встрече он заявил, что в течение десяти лет ежегодные объёмы финансирования национальной обороны составят 2,8 процента от валового внутреннего продукта.

Это значительные деньги, подчеркнул Медведев, сообщает «Столичное телевидение».

Дмитрий Медведев, президент России:

Не буду скрывать, для того чтобы выйти на эти показатели, нам пришлось внести довольно значимые корректировки и в бюджет, и в наши проектировки на ближайшие годы. Пришлось даже какие-то программы подрезать, уменьшить для того, чтобы мы смогли сохранить финансирование Вооружённых Сил на таком уровне.

Мы должны выйти на то, чтобы базовое содержание, денежное содержание военнослужащих увеличилось практически в три раза.

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