Медведев: Тот, кто громит город, должен получить по полной программе

Те, кто устраивает массовые беспорядки, должны нести жесткое наказание, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью руководителям трех ведущих телеканалов.

Президент России подчеркнул, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по различным основаниям, не только по статье “Хулиганство”, сообщает «Столичное телевидение».

Дмитрий Медведев, президент России:

Тот, кто громит город - к ним не может быть никаких сантиментов, они должны получить по полной программе. Такого рода выступления будут пресечены, участники будут задержаны, а впоследствии, если эти лица совершили преступления, а таковые были совершены, они сядут на скамью подсудимых и отправятся в тюрьму. Именно так и надо поступать, а никак иначе. При первых попытках совершить вот эти незаконные действия, при возникновении погромов, насилия, милиции нужно было действовать более решительно - это очевидно.