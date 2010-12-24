Медведев: При возникновении погромов, насилия милиции нужно было действовать более решительно

Президент России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам высказал свое мнение касательно участников и организаторов недавних беспорядков в центре Москвы.

Те, кто устроили беспорядки на Манежной площади, понесут серьёзное наказание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» . Несанкционированные мероприятия должны жёстко пресекаться, а участники погромов — сидеть в тюрьме – отметил Медведев.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

При возникновении погромов, насилия милиции нужно было действовать более решительно. Впоследствии милиция именно так себя и вела. Это означает, что милиция не должна забывать тех навыков, которыми обладает. Милиция должна корректно вести себя с теми, кто не нарушает закон, должна помогать им. Но тот, кто занимается насилием, тот, кто бьёт других, тот, кто громит город — к ним не может быть никаких сантиментов. Они должны получить по полной программе. Они должны понимать, что такого рода преступления будут пресечены, а участники задержаны, а впоследствии, если эти лица совершили преступление, а таковы были совершены, они сядут на скамью подсудимых и отправятся в тюрьму.