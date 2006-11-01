Медуниверситету - 85!

Вслед за БГУ эстафету юбилейных дат принял Белорусский государственный медицинский университет. В настоящее время вуз имеет статус ведущего высшего учебного заведения медицинского профиля в национальной системе образования республики.

Со дня основания здесь подготовлено более 40 тысяч врачей. Университет постоянно развивает и укрепляет международные связи. Его основные партнеры за границей - Американский альянс охраны здоровья, медицинские школы университетов городов Нагасаки и Акита в Японии, а также университеты Берлина, Ганновера и Дюссельдорфа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Белорусский государственный медицинский университет "колыбелью отечественной медицинской науки и образования". Глава государства поздравил вуз с 85-летием со дня основания. "Ваш университет по праву завоевал признание и авторитет в нашей стране и за рубежом. Продолжая добрые традиции, вуз с честью выполняет главную задачу - обучает и воспитывает новое поколение врачей, владеющих новейшими достижениями современной медицины". Белорусский лидер выразил уверенность, что и в дальнейшем коллектив вуза будет плодотворно трудиться на благо Родины.