Медовый Спас отмечают православные. Какие традиции праздника и как его принято проводить?

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Медовый Спас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Название народное, а в церковной традиции праздник именуют как Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. В церквях освящают мед и воду, тем самым благословляя их употребление в пищу. С Медового Спаса начинается Успенский пост. А у пчеловодов издавна считалось, что в этот день заканчивается медосбор и стартует подготовка ульев к зиме. Сладкий репортаж от пасеки до церкви у Галины Буро.

Главная традиция дня – посещение храма. Медовый Спас, по-церковному – праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. Отсылка к событиям VIII века в Константинополе, когда остатки креста, на котором был распят Спаситель, помогли остановить эпидемию. В память о чуде священнослужители в этот день надевают фиолетовые одежды, а по завершении Крестного хода освящают воду, а также мед прихожан. Ведь начинается хоть и самый лакомый, но в то же время строгий Успенский пост.

Свежий мед каждый год освящается таким вот способом. И водичку освящают. Люди набирают водичку. Кто болеет, водичкой этой освятит.

Поздравляем сегодня с великим праздником. Пусть наша страна процветает. Всем здоровья!

Владимир Петручек, протоиерей Свято-Покровского кафедрального собора Гродно:

По своей строгости Успенский пост в чем-то можно сравнить с Великим постом. Если человек способен вынести эту строгость поста, то слава Богу, низкий ему поклон, но если по каким-то причинам, по здоровью, по своей занятости, еще каким-то другим причинам, не может вынести эту строгость, то ничего страшного. И для себя определить ту строгость, ту меру, с которой он может соблюдать этот пост.