Медицинскую сферу Минска ждет стратегическое обновление

Так, продолжается реконструкция центра травматологии и ортопедии 6-й городской больницы. Вместо старых корпусов возводят новые, просторные здания. Впоследствии их объединят в единый современный комплекс. Кроме этого, в центре города строят 8-этажную поликлинику онкологического центра. Современное учреждение здравоохранения рассчитано на тысячу посещений в смену. Здесь будет безбарьерная среда и диагностические отделения разных направлений.

Павел Голик, начальник отдела строительства комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Реализуется порядка 12 объектов, которые включены в инвестиционную программу города Минска, и 37 объектов капитального ремонта и модернизации. В перспективе на этот год – обеспечить ввод объекта в эксплуатацию. Это у нас самый главный инфекционный стационар, крупный объект. К учебному году у нас запланирован ввод в эксплуатацию учебного корпуса медицинского колледжа, Минского медицинского колледжа. И до конца текущего года в планах стоит завершить модернизацию 11-й детской поликлиники.

Медицинскую сферу столицы ждет стратегическое обновление. На базе трех ведущих учреждений – больницы скорой помощи, 10-й клиники и центра хирургии и трансплантологии – создадут флагманские центры. Их цель – мгновенная диагностика и спасение жизней.