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Медицинская инфраструктура столицы приближается к мировым стандартам

06 февраля 2009 19:25
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Большинство медцентров и больниц завершили масштабную реконструкцию. К 2010 году в Минске во всех больницах будут лечить по мировым стандартам. А уже в нынешнем году столичная инфраструктура пополнится 10 поликлиниками и диагностическим центром.

Еще два дня назад Ирина света белого не видела – катаракта обернулась почти полной слепотой. Но светила медицины в тандеме с новейшим оборудованием заставили ее прозреть. Огромный  минус по зрению у Ирины буквально за день превратился в плюс. Это у страха глаза велики, а у медицины возможности. Благодаря уникальному оборудованию в отделении микрохирургии - макро показатели. С такими возможностями болезнь не проглядишь.

Сегодня все поликлиники и больницы Минска модернизацию и реконструкцию поставили на поток. За последние пять лет из пятисот восьмидесяти миллиардов рублей – 40 процентов освоено в столице.  В числе стратегических объектов - Научно-практические центры «Кардиология», «Мать и дитя», НИИ травматологии и ортопедии.

В стране уже есть возможность производить весь спектр медицинской продукции – от реанимационного оборудования до бинтов. Продукция сделанная в Беларуси  дешевле зарубежных аналогов, проблем в сервисном обслуживании не доставляет и по качеству не уступает. За золотое здравоохранение, не обязательно много платить. 

Открытым пока остается кадровый вопрос. Педиатры, терапевты – в столице не хватает около 2,5 тысяч специалистов первичного звена. Но за кадры решат все. Пока вопрос с персоналом еще решается, рождаемость в столице  пошла на поправку. Младенцев по зиме посчитали и  пересчитались. Прибавление ожидает и столичную инфраструктуру. В этом году в столице появится еще 10 современных поликлиник и откроется  Минский городской диагностический центр.

# общество

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