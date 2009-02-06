Медицинская инфраструктура столицы приближается к мировым стандартам

Большинство медцентров и больниц завершили масштабную реконструкцию. К 2010 году в Минске во всех больницах будут лечить по мировым стандартам. А уже в нынешнем году столичная инфраструктура пополнится 10 поликлиниками и диагностическим центром.

Еще два дня назад Ирина света белого не видела – катаракта обернулась почти полной слепотой. Но светила медицины в тандеме с новейшим оборудованием заставили ее прозреть. Огромный минус по зрению у Ирины буквально за день превратился в плюс. Это у страха глаза велики, а у медицины возможности. Благодаря уникальному оборудованию в отделении микрохирургии - макро показатели. С такими возможностями болезнь не проглядишь.

Сегодня все поликлиники и больницы Минска модернизацию и реконструкцию поставили на поток. За последние пять лет из пятисот восьмидесяти миллиардов рублей – 40 процентов освоено в столице. В числе стратегических объектов - Научно-практические центры «Кардиология», «Мать и дитя», НИИ травматологии и ортопедии.

В стране уже есть возможность производить весь спектр медицинской продукции – от реанимационного оборудования до бинтов. Продукция сделанная в Беларуси дешевле зарубежных аналогов, проблем в сервисном обслуживании не доставляет и по качеству не уступает. За золотое здравоохранение, не обязательно много платить.

Открытым пока остается кадровый вопрос. Педиатры, терапевты – в столице не хватает около 2,5 тысяч специалистов первичного звена. Но за кадры решат все. Пока вопрос с персоналом еще решается, рождаемость в столице пошла на поправку. Младенцев по зиме посчитали и пересчитались. Прибавление ожидает и столичную инфраструктуру. В этом году в столице появится еще 10 современных поликлиник и откроется Минский городской диагностический центр.

