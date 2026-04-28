Медицина и образование: на форуме в Бресте подписаны первые меморандумы о сотрудничестве

Центром деловой активности страны сегодня, 28 апреля, является Брест. Город принимает Международный форум деловых контактов. Судя по числу зарубежных представителей, которые прибыли для участия в нем – интерес к сотрудничеству огромный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фундамент успешного развития государства – сильная экономика, и ее прежде всего необходимо развивать в регионах – подчеркивает Президент Беларуси. В том, что Брест – территория успеха, сегодня зарубежным партнерам демонстрируют организаторы форума. Международный форум деловых контактов стартовал в Бресте.

Его программа охватывает ключевые сферы экономики и социального развития. В областной центр съехались более 100 представителей из разных стран – Китая, Вьетнама, Зимбабве, Судана, Нигерии, Индонезии, Индии. Присоединились к переговорам и руководители ряда дипломатических представительств в нашей стране, делегации официальных и деловых кругов. На Брестскую область приходится 12 % ВВП страны и почти 13 % всего промышленного производства. В 2025 году экспорт впервые превысил 5 миллиардов долларов. Нарастить объемы планируют за счет развития контактов для диверсификации рынков сбыта продукции. Уже сегодня на форуме подписаны первые меморандумы о сотрудничестве в медицине, бизнесе и образовании.

Кивен Мутимбаньока, заместитель министра по делам женщин, общин, развитию малых и средних предприятий (Зимбабве):

Между Зимбабве и Беларусью очень хорошие, дружеские отношения, и их заложили наши Президенты. Мы в основном занимаемся горнодобывающей промышленностью и сельским хозяйством, и мы видим, что Беларусь делает то же самое. Мы получаем довольно много мощной техники из Беларуси, особенно в сельскохозяйственном плане: тракторы, комбайны. Сейчас хотим посмотреть, что еще мы можем увезти домой, чтобы развивать нашу страну. Зимбабве и Беларусь должны найти способы улучшить нашу экономику на благо наших людей. В конце концов, главное – это люди, поэтому мы хотим лучшего для нашего народа, и не можем сделать это в одиночку.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси:

Меня интересует интеллектуализация просто в сельском хозяйстве, продовольствие. Все это вопросы, которые мы нарабатываем, но хочу откровенно сказать, что надо нам учиться и от Беларуси. Во время форума инвестиционный потенциал представит свободная экономическая зона «Брест», также гостей познакомят с возможностями для бизнеса в Пинске и Барановичах. Запланировано проведение контактно-кооперационной биржи, где участники проведут серию адресных двусторонних встреч.