Медицина и образование: на форуме в Бресте подписаны первые меморандумы о сотрудничестве
Центром деловой активности страны сегодня, 28 апреля, является Брест. Город принимает Международный форум деловых контактов. Судя по числу зарубежных представителей, которые прибыли для участия в нем – интерес к сотрудничеству огромный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фундамент успешного развития государства – сильная экономика, и ее прежде всего необходимо развивать в регионах – подчеркивает Президент Беларуси. В том, что Брест – территория успеха, сегодня зарубежным партнерам демонстрируют организаторы форума.
Международный форум деловых контактов стартовал в Бресте.
Его программа охватывает ключевые сферы экономики и социального развития. В областной центр съехались более 100 представителей из разных стран – Китая, Вьетнама, Зимбабве, Судана, Нигерии, Индонезии, Индии. Присоединились к переговорам и руководители ряда дипломатических представительств в нашей стране, делегации официальных и деловых кругов.
На Брестскую область приходится 12 % ВВП страны и почти 13 % всего промышленного производства. В 2025 году экспорт впервые превысил 5 миллиардов долларов. Нарастить объемы планируют за счет развития контактов для диверсификации рынков сбыта продукции. Уже сегодня на форуме подписаны первые меморандумы о сотрудничестве в медицине, бизнесе и образовании.
Кивен Мутимбаньока, заместитель министра по делам женщин, общин, развитию малых и средних предприятий (Зимбабве):
Между Зимбабве и Беларусью очень хорошие, дружеские отношения, и их заложили наши Президенты. Мы в основном занимаемся горнодобывающей промышленностью и сельским хозяйством, и мы видим, что Беларусь делает то же самое. Мы получаем довольно много мощной техники из Беларуси, особенно в сельскохозяйственном плане: тракторы, комбайны. Сейчас хотим посмотреть, что еще мы можем увезти домой, чтобы развивать нашу страну. Зимбабве и Беларусь должны найти способы улучшить нашу экономику на благо наших людей. В конце концов, главное – это люди, поэтому мы хотим лучшего для нашего народа, и не можем сделать это в одиночку.
Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси:
Меня интересует интеллектуализация просто в сельском хозяйстве, продовольствие. Все это вопросы, которые мы нарабатываем, но хочу откровенно сказать, что надо нам учиться и от Беларуси.
Во время форума инвестиционный потенциал представит свободная экономическая зона «Брест», также гостей познакомят с возможностями для бизнеса в Пинске и Барановичах. Запланировано проведение контактно-кооперационной биржи, где участники проведут серию адресных двусторонних встреч.
У Тао, продуктовый директор компании по тепличным технологиям (Китай):
Мы посетили теплицы в вашем районе. Ваш губернатор тоже посетил наши компании в Китае. И сказал, что в нашем районе нужно больше современных теплиц. Для этой цели мы здесь.
Форум продлится и завтра. Гостям предложат посетить выставку продукции крупнейших белорусских производителей. Карьерный самосвал БЕЛАЗ, комбайн «Гомсельмаш», технологичную дорожную технику и сельскохозяйственные агрегаты – все это представлено на одной площадке.