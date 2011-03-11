Медали Франциска Скорины, «За трудовые заслуги» и благодарности получили 34 белоруса

Это медики, преподаватели, строители, деятели культуры и банковские служащие.

Среди награжденных — большая группа ученых, чьи передовые разработки нашли самое широкое применение в строительстве и других сферах экономики. На инновационные рельсы в новой пятилетке предстоит перевести всю отечественную экономику. А здравоохранение останется одним из приоритетов государственной политики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Страна и в дальнейшем будет стимулировать труд врачей, выпуск отечественных лекарств, повышать уровень зарплаты медицинских работников, принимать необходимые меры для того, чтобы белорусская медицина была своевременной и доступной.