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Медали Франциска Скорины, «За трудовые заслуги» и благодарности получили 34 белоруса

11 марта 2011 13:24
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Это медики, преподаватели, строители, деятели культуры и банковские служащие.

Среди награжденных — большая группа ученых, чьи передовые разработки нашли самое широкое применение в строительстве и других сферах экономики. На инновационные рельсы в новой пятилетке предстоит перевести всю отечественную экономику. А здравоохранение останется одним из приоритетов государственной политики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Страна и в дальнейшем будет стимулировать труд врачей, выпуск отечественных лекарств, повышать уровень зарплаты медицинских работников, принимать необходимые меры для того, чтобы белорусская медицина была своевременной и доступной.

# общество

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