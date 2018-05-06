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Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ

06 мая 2018 12:43
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Новости Беларуси. Герой нашего сюжета – ветеран Великой Отечественной войны. Александр Шмавгонец из Витебского района в 12 лет помогал подпольщикам, а в 13 его приняли в партизаны – в легендарный отряд Заслонова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -1

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -3

В свои 88 лет ветеран активно общается с молодежью, выезжает на встречи с коллегами по партизанскому отряду и рассказывает о своих детях – у него их больше тысячи.

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -6

Таким, еще совсем мальчишкой, Александр Шмавгонец сначала попал в подполье, а после – в легендарную партизанскую бригаду Заслонова. Он хорошо помнит, как присягал на верность родине. И первое задание: пройти шесть деревень и узнать, где могут быть фашисты.

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -9

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -11

Александр Шмавгонец, ветеран Великой Отечественной войны:
Они собрались идти (я этого в тот момент не знал) ставить мины. Я шел день туда день, ночь назад и доложил, что немцев нет. Утром одна идет машина легковая, за ней вторая – и вторая взорвалась. Мы такие радостные. Потом полицейские подъехали. И те взорвались.

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -14

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -16

Буквально через две недели всю группу, в том числе и 13-летнего Сашу, представили к награде – «Партизан Отечественной войны». Эту медаль ветеран считает главной среди всех, сверкающих на груди. Парадный пиджак Александр Шмавгонец надевает по особым случаям. Сегодня тот самый день.

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -19

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -21

Александр Шмавгонец:
Линия фронта проходила в километре. И, конечно, погибло очень много людей. 300 тысяч человек только от Сиротино до Витебска. Мы отдаем дань памяти тем, кто освобождал эту землю. Здесь захоронены десятки тысяч людей.

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -24

После войны, в 15 лет, он пошел в шестой класс. Дальше училище и пединститут с красным дипломом. Двое детей, трое внуков столько же правнуков. И более тысячи благодарных учеников.

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -27

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -29

Анастасия Бут, СТВ:
В Большие Летцы Александр Шмавгонец приехал в 60-ых. 30 лет был директором школы и преподавал историю, в том числе Великой Отечественной войны, в летопись которой вписал и свое имя. Параллельно прививал детям любовь к родной земле. Вместе с учениками высадил около тысячи деревьев.

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -32

Михаил Дук, директор Летчанской базовой школы:
Александр Николаевич – это мой учитель истории. Он мудрый, внимательный. Он научил, наверное, самому главному мальчишек и девчонок – ценить родную землю.

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -35

В доме, рядом с родной школой, ветеран сейчас живет один. Но вниманием, признается, не обделен. Недавно мужчине бесплатно заменили всю проводку, а в 2018 году обещают установить газовый котел.

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -38

Александр Шмавгонец:
Этой заботы для ветеранов в социальном государстве, созданном последние 20 лет, достаточно.

Медаль после первого задания: воспоминания о боевых буднях ветерана Александра Шмавгонца в репортаже СТВ -41

Он еще долго будет рассказывать нам о трудных военных буднях, через которые ему удалось пройти, вспоминать товарищей-партизан. А напоследок пообещает пригласить нас через 12 лет на вековой юбилей.

# Ветеран войны # общество # Фотофакт

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