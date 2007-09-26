Мечта о небе

8 лет житель Пружанского района строит собственный самолет. Покорить воздушные просторы судну еще не пришлось.

Макеты пилотажных, бойцовских планеров. На счету Пружанского

авиамоделиста их несколько сотен. Еще в пятом классе Василий Акинчиц увлекся самолетами. После школы поступил в Ростовское инженерное училище. 15 лет отслужил в ракетных войсках стратегического назначения. Однако с любимым хобби так не расстался. В местном доме культуры сегодня он преподает кружок юного авиамоделиста. И это только часть реализованных замыслов.



Дом Василия Васильевича в поселке знают от мала до велика. На частном подворье житель Ружан строит собственный, уже не фанерный, а настоящий самолет. 20 килограммов прочитанной литературы и составленных чертежей. На все это Василий Васильевич потратил 5 лет. И только тогда приступил к строительству собственного воздушного судна. Детали на самодельном самолете установлены знатные. Часть с авиаремонтных заводов, еще часть досталось в наследство от военных самолетов 4 поколения.

Из-за внушительного веса, почти 350 килограммов и бронированного лобового стекла, местные жители окрестили технику "летающим танком". Машина обещает стать действительно уникальной. По проекту только размах крыльев около 11 метров. Василий Васильевич еще раз просматривает чертежи, вносит правки. Уверен, что скоро его самолет обязательно полетит в небо.