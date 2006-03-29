МЧС проводит профилактические мероприятия

В столице завершается декадник пожарной безопасности, инициированный службой МЧС. С начала 2006 года в Минске произошло 199 пожаров, в огне погибло 16 человек. Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнем. Спасатели совместно с сотрудниками ЖЭСов города делают все, чтобы снизить количество такого рода происшествий. В ходе проверок сотрудники МЧС корректируют списки одиноких престарелых, инвалидов и многодетных семей, нуждающихся в установке автономных пожарных извещателей, проводят работы по замене неисправной электропроводки. Большое внимание спасатели уделяют и контролю работоспособности систем противодымной защиты в жилых домах повышенной этажности. Десятидневная проверка состояния жилых домов, общежитий, мест массового пребывания людей завершится 30 марта. Спасатели надеются, что, сыграв на опережение, они смогут уберечь горожан от случайной гибели