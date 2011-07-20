МЧС: порядок проведения проверок по соблюдению пожарной безопасности может измениться

В частности, расширятся возможности для внепланового контроля.

Цель — не столько увеличить количество наказаний или протоколов, сколько заставить руководителей соблюдать правила пожарной безопасности. К слову, особых проблем со стороны предприятий в этом плане, как правило, не возникает, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Больших проблем со стороны предприятий и организаций в адрес МЧС не было. Если и были вопросы, то они связаны с отдельными требованиями материальных затрат.