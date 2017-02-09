Прямой эфир

МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса: отвечать за пожарную безопасность будут руководители

09 февраля 2017 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. МЧС полностью прекращает проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Здесь ответственность за противопожарную безопасность будут нести руководители.

Такой шаг – закономерность. Чрезвычайных происшествий с каждым годом становится меньше. Это позволяет оптимизировать работу министерства. Сейчас пересматриваются требования пожарной безопасности. Они должны стать доступнее и проще, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
В поле нашего зрения останутся объекты взрывопожароопасные, объекты с массовым пребыванием людей: общежития, больницы, школы, детские сады. Но работа будет заключаться в оказании помощи руководителям в наведении порядка, консультации, проведении обучения, разъяснительной работы.

Также в ведомстве сейчас рассматривают вопросы об упрощении системы лицензирования.

# общество # МЧС Беларуси # Владимир Ващенко

Другие новости рубрики

Все новости
100 вещей, которые нужно сделать в Беларуси: что можно посоветовать туристам?
09 февраля 2017 07:34

100 вещей, которые нужно сделать в Беларуси: что можно посоветовать туристам?

В Вооруженных Силах Беларуси 9 февраля пройдет церемония принятия присяги
09 февраля 2017 06:52

В Вооруженных Силах Беларуси 9 февраля пройдет церемония принятия присяги

Когда спадут морозы в Беларуси?
09 февраля 2017 06:48

Когда спадут морозы в Беларуси?