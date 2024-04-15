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МЧС обследует противопожарное состояние жилья белорусов

15 апреля 2024 14:06
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В Беларуси началась акция «За безопасность вместе», направленная на профилактику пожаров. Все ли в вашем доме в порядке? Ответ на вопрос дадут представители подразделений МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

МЧС обследует противопожарное состояние жилья белорусов-1

Они после вашего обращения проведут обследование противопожарного состояния. Именно собственник жилья несет ответственность за выполнение всех требований безопасности. Как они выполняются и выяснят спасатели. А вот без приглашения во время акции они зайдут в дома одиноких пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении.

# МЧС Беларуси # общество

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