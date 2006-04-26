МЧС констатирует: в стране растет число очагов травяных пожаров

В связи с потеплением проблема торфяных, лесных и, особенно, травяных и кустарниковых пожаров обострилась, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Энвер Бариев.За минувшие сутки на территории республики зафиксировано более 250 случаев таких возгораний. <Существует угроза перехода травяного пожара в торфяной и лесной>, - предостерегает глава МЧС. Кроме того, в этом году были случаи, когда пожилые люди погибали из-за поджигания травы.