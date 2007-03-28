МЧС Беларуси выставит счет российскому предприятию "Запад-Транснефтепродукт"

За ликвидацию последствий аварии с разливом дизельного топлива в Витебской области российскому предприятию "Запад-Транснефтепродукт" будет выставлен счет. Уже сегодня затраты ведомства составили около 100 млн. рублей. На месте аварии работает около 100 единиц техники и около 1000 человек личного состава. На реке установлено 12 заградительных бонов, постоянно распыляется сорбент, в том числе и с использованием авиации. Разлитое дизельное топливо будет проникать на территорию Латвии еще около недели.