МЧС Беларуси в период рождественских и новогодних праздников перейдёт на усиленный режим службы

Спасатели будут дежурить на всех массовых мероприятиях. Уже практически закончена проверка мест поведения праздников на соответствие требованиям безопасности. В ведомстве ещё раз напомнили, что при украшении ёлок и в непосредственной близости от них категорически запрещается использовать открытый огонь. Нельзя украшать хвойные деревья ватой. Гирлянды должны быть только промышленного производства. Кроме того, запрещено оставлять ёлки со включёнными гирляндами без присмотра.