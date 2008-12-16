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МЧС Беларуси в период рождественских и новогодних праздников перейдёт на усиленный режим службы

16 декабря 2008 11:46
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Спасатели будут дежурить на всех массовых мероприятиях. Уже практически закончена проверка мест поведения праздников на соответствие требованиям безопасности. В ведомстве ещё раз напомнили, что при украшении ёлок и в непосредственной близости от них категорически запрещается использовать открытый огонь. Нельзя украшать хвойные деревья ватой. Гирлянды должны быть только промышленного производства. Кроме того, запрещено оставлять ёлки со включёнными гирляндами без присмотра.
# общество

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