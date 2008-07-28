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МЧС Беларуси работает над созданием волонтерского кинологического движения

28 июля 2008 07:54
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Эту идею предполагается реализовать с помощью Белорусского спортивного кинологического общества.

Таким образом, поиском людей, оказавшихся в различных экстремальных ситуациях, будут заниматься не только спасатели-кинологи, но и добровольцы. Граждане, имеющие обученных собак, при желании и наличии определенных навыков смогут оказать посильную помощь в ликвидации ЧС и спасении людей.

Опыт волонтерского кинологического движения широко используется во многих странах мира, в том числе в России, Германии и Польше. Первая волонтерская кинологическая группа уже создана при Минском городском управлении МЧС.

# общество

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