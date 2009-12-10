МЧС Беларуси получило от российских коллег материалы по реагированию на пожар в Перми

Об этом в Минске сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Шамко.

Такой обмен информацией идет по взаимной договоренности между ведомствами. И речь в данном случае – об анализе действий российских спасателей в сложной ситуации и оказании помощи пострадавшим. В Беларуси после изучения материалов сделают определенные выводы, чтобы в дальнейшем предупредить возникновение пожароопасных ситуаций.

К сожалению, несчастные случаи, к которым приводит неправильное использование пиротехники, в нашей стране бывают ежегодно. С начала 2009 года по этой причине произошло пять пожаров. Три из них – в новогоднюю ночь. 20 человек на праздники получили травмы. Продажа пиротехнических изделий в магазинах и на рынках сейчас – на особом контроле.

Александр Шамко, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

- На сегодняшний день подготовлено распоряжение министра о переходе сотрудников МЧС на время рождественских и новогодних праздников на усиленный вариант несения службы. Спасатели будут постоянно дежурить в местах массового скопления людей, а в случае необходимости будет организовано дежурство боевых расчетов подразделений МЧС.