МЧС Беларуси перешло на усиленный вариант несения службы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси с 18 декабря перешло на усиленный вариант несения службы в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий.

Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Беларуси ежегодно переходят на усиленный вариант несения службы примерно с 20 чисел декабря до окончания праздников в январе. При усиленном варианте несения службы предусмотрена реализация комплекса мер по обеспечению повышенной боеготовности и перевод спасателей, в том числе работников инспекции государственного пожарного надзора, на 12-часовой рабочий день.

Работники спасательных служб будут нести дежурство в местах массовых мероприятий независимо от того, будет там использоваться пиротехника или нет.

При необходимости в местах массовых мероприятий будут нести дежурство не только сотрудники МЧС, но и боевые расчеты спасательных подразделений с пожарной и спасательной техникой.