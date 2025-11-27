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МЧС Беларуси готово помочь Литве в ликвидации последствий инцидента на Игналинской АЭС

27 ноября 2025 17:16
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МЧС Беларуси заявляет о готовности оказать помощь литовским коллегам в ликвидации последствий инцидента на Игналинской АЭС. Также специалисты спасательного ведомства мониторят радиационную обстановку на территории Браславского района Витебской области. Превышений фона не зарегистрировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для беспокойства стали сообщения в СМИ о том, что 25 ноября в 16:37 на пульт дежурного службы спасения Литвы поступила информация о возгорании здания на территории Игналинской атомной электростанции. 

АЭС расположена в четырех километрах от госграницы с нашей страной. МЧС Беларуси информировало литовских коллег о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента, а также запросило сведения о чрезвычайной ситуации на объекте для принятия исчерпывающих мер безопасности. На данный момент ответ от литовской стороны не поступал.

# МЧС Беларуси # Беларусь-Литва # АЭС

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