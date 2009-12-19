МЧС Беларуси фиксирует увеличение количество пожаров

Однако, основная их причина – всесезонная – неосторожное обращение с огнем.

Три четверти от общего числа погибших в огне – нетрезвые люди. К тому же, при низких температурах более интенсивно используются устройства печного отопления и различные электроприборы.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

– Если мы пару недель назад отмечали 15-20 чрезвычайных ситуаций техногенного характера за сутки, то за прошедшие сутки было 52 такие ситуации. Конечно, это в определенной степени обостряет ситуацию, но она не была неожиданной, ни для органов власти и соответствующих организаций, ни для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня же министр заявил, что его ведомство будет жестко контролировать безопасность в развлекательных заведениех Беларуси. Выступая за полноценное развитие бизнеса в сфере ночных клубов, МЧС требует от их владельцев соблюдения всех необходимых мер. Ни один отделочный материал здесь не должен применяеться без необходимой экспертизы на огнеупорность, а при отсутствии путей эвакуации клуб просто не получит лицензию.

Еще в ноябре МЧС огласил требования к хранению и использованию пиротехнических изделий.