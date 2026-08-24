МАЗ в городе и тракторы МТЗ в тайге – как Архангельск стал дверью в Арктику для Беларуси

Архангельск – здесь начинается Арктика. Эта фраза говорит не только о географическом положении региона, но и отражает суть крупнейшего центра русского севера. Этот город по праву называют первыми морскими воротами большой страны. И эти ворота всегда открыты для белорусов. Впрочем, мы отвечаем тем же. Сотрудничество, без преувеличения, на земле, в воде и в воздухе.

О теплом приеме белорусских технологий в северном крае – наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.