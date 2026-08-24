МАЗ в городе и тракторы МТЗ в тайге – как Архангельск стал дверью в Арктику для Беларуси

Архангельск – здесь начинается Арктика. Эта фраза говорит не только о географическом положении региона, но и отражает суть крупнейшего центра русского севера. Этот город по праву называют первыми морскими воротами большой страны. И эти ворота всегда открыты для белорусов. Впрочем, мы отвечаем тем же. Сотрудничество, без преувеличения, на земле, в воде и в воздухе.
О теплом приеме белорусских технологий в северном крае – наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.
Далекое от Беларуси Поморье – Архангельская область. Отсюда начинаются северные широты России.
Архангельская область заинтересована в поставках пожарной техники из Беларуси.
Ольга Наумова, корреспондент:
Архангельск стоит на берегах Северной Двины. На набережной Пур-Наволок был основан первый морской порт России. И долгое время этот город оставался центром внешней торговли. Грузы и сейчас в больших объемах отсюда идут по Севморпути. А еще Архангельск называют воротами в Арктику, ведь первые научные экспедиции на крайний Север отправлялись с этих берегов.
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