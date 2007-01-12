МАЗ минимизирует свое негативное влияние на окружающую среду

В текущем году МАЗ планирует внедрить систему управления окружающей средой ИСО 14 тысяч. В настоящее время готовят необходимые документы для проведения предварительного экологического анализа, который займет около восьми месяцев. Сейчас же на заводе идет активная работа по внедрению природоохранных мероприятий, постоянно контролируются промышленные выбросы, очистные водные сооружения и обращение с отходами. Главной целью экологической политики Минского автомобильного завода является выпуск продукции, имеющей минимальный негативный эффект на окружающую среду.