МАЗ и КАМАЗ подписали программу сотрудничества

Минский автомобильный завод и КАМАЗ подписали программу сотрудничества. В перспективе у флагманов автомобилестроения – наращивание взаимодействия в области унификации компонентной базы, а также разработка новых предложений клиентам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях серьезных трансформаций отрасли и беспрецендентных санкций такое сотрудничество позволяет производителям быть независимыми от внешних факторов. Объемы производства при этом увеличиваются.

Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ»:

У нас в Беларуси очень много поставщиков. И наши закупщики в рамках «ИННОПРОМа» провели большую работу по обсуждению программы 2026 года. Компания МАЗ. У нас один рынок, одна конкурентная среда и выработка совместных решений в области технических характеристик наших автомобилей – один из путей повышения наших конкурентоспособности и снижения затрат.