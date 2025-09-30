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МАЗ и КАМАЗ подписали программу сотрудничества

30 сентября 2025 17:02
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Минский автомобильный завод и КАМАЗ подписали программу сотрудничества. В перспективе у флагманов автомобилестроения – наращивание взаимодействия в области унификации компонентной базы, а также разработка новых предложений клиентам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ и КАМАЗ подписали программу сотрудничества-2

В условиях серьезных трансформаций отрасли и беспрецендентных санкций такое сотрудничество позволяет производителям быть независимыми от внешних факторов. Объемы производства при этом увеличиваются. 

МАЗ и КАМАЗ подписали программу сотрудничества-4

Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ»:
У нас в Беларуси очень много поставщиков. И наши закупщики в рамках «ИННОПРОМа» провели большую работу по обсуждению программы 2026 года. Компания МАЗ. У нас один рынок, одна конкурентная среда и выработка совместных решений в области технических характеристик наших автомобилей – один из путей повышения наших конкурентоспособности и снижения затрат.

МАЗ и КАМАЗ подписали программу сотрудничества-6

Успешные кейсы сотрудничества крупнейших компаний в области машиностроения уже есть. Стороны на постоянной основе расширяют кооперационное взаимодействие. Работа в этом направлении не останавливается.

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