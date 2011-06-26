Матеуш Пискорски: Польская внешняя политика иногда не связана с реализацией национальных интересов

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает председатель Европейского центра геополитического анализа, политолог из Польши Матеуш Пискорски.

В Беларуси Вы работали в качестве независимого наблюдателя на президентских выборах. В Варшаве Вы были заместителем директора четвертого польского канала радио, но по возвращении из Беларуси Вас неожиданно уволили. Какая причина? Что Вам сказали?

Матеуш Пискорски:

Все очень просто. Если бы я съездил на ваши выборы и сказал, что заметил столько нарушений, что сложно признать эти выборы действительными, тогда, наверное, со мной бы ничего не случилось. Поскольку тогда существовала определенная линия и позиция некоторых государственных структур, чтобы не признавать президентские выборы, то меня уволили. С одной стороны это смешно, с другой – страшно.

А Вы публично заявили то, что и увидели здесь на выборах.

Матеуш Пискорски:

Я сказал, что не заметил нарушений на этих нескольких избирательных участках, которые я посетил. Я не заметил нарушений белорусского избирательного права.

Роль независимого наблюдателя заключается в проверке соблюдения национального, местного Избирательного кодекса в день выборов. Это я и делал.

А как же быть с пресловутой свободой слова, которую так декларирует Европа? Как же быть с банальной, но так необходимой объективностью журналиста, наблюдателя?

Матеуш Пискорски:

Запрещается объективно говорить о событиях в Республике Беларусь. Конечно, это свидетельствует о том, что есть, и, наверное, будут в будущем определенные направления государственной политики, которые не допускают полной, стопроцентной объективности. Это доказывает то, что в СМИ, тем более в государственных существует определенная политическая позиция.

Почему так к Беларуси относится высшее политическое руководство, политическая элита Польши? Это при том, что Польша – один из наших ближайших европейских соседей. В то время, как другие наши европейские соседи занимают более конструктивную позицию.

Матеуш Пискорски:

К сожалению, польская внешняя политика иногда не связана с реализацией польских национальных интересов, интересов польского государства. А этим интересом является, и это очевидно, тесное экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь.

Но существует определенная идеология, которая основана на том, что нужно выступать учителями демократии, прав человека по отношению ко всем странам-соседям.

А где корень этой проблемы? Он находится не совсем в польской границе?

Матеуш Пискорски:

Это надо было бы спросить у некоторых политиков, в том числе, министра иностранных дел Республики Польша. Где он работал раньше, до занимаемой должности? Если работал вне границ Польши, то сколько у него там осталось связей. Но это уже работа журналистов, которые могут провести расследование.

Тема польского меньшинства в Беларуси и Литве. Руководство Вашей страны постоянно пытается найти ущемление каких-то прав.

Матеуш Пискорски:

Беларусь являлась и является многонациональным государством, в котором нет радикально националистических течений.

Много польских структур существует в Беларуси. Здесь достаточно возможностей для развития культурной деятельности, деятельности в поддержку идентичности национального меньшинства.